Obra 26/01/2017 | 10h02

Reforma no telhado da Fundação Cultural de Blumenau chega à reta final

Inaugurado em 1875, o imóvel é um patrimônio tombado e sofria com goteiras constantes

Foto: Divulgação / Divulgação

Uma novela ao longo dos últimos anos e obra bem importante para o funcionamento da Fundação Cultural de Blumenau e preservação do patrimônio tombado que é o casarão histórico da Rua XV de Novembro, a reforma do telhado do imóvel está, finalmente, chegando ao fim. De acordo com a prefeitura, o trabalho está 70% concluído e dentro do prazo previsto no contrato firmado em agosto do ano passado, que é de término até o dia 14 de fevereiro. A entrega, no entanto, depende também das condições climáticas.



A reforma no telhado vai acabar com as goteiras que prejudicavam as atividades, especialmente no Auditório Carlos Jardim, que poderá ser reaberto. São cerca de 1500 metros quadrados que receberão uma nova cobertura em telha cerâmica germânica, seguindo traços tradicionais estipulados pelo órgão municipal, Fundação Catarinense de Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O custo da obra gira em torno dos R$ 527 mil.



Inaugurado em 1875, o prédio da atual Fundação Cultural de Blumenau já foi a prefeitura, o fórum e a cadeia pública. A última grande obra feita por lá foi em 2000, quando uma área perdida em um incêndio na década de 1950 foi reconstruída, utilizando como base a arquitetura dos anos 1930. Além de abrigar a estrutura da Fundação Cultural, o imóvel é a casa do Museu de Arte de Blumenau e outros espaços voltados para a arte e cultura.