Sommerfest começa nesta quinta em Blumenau com os primeiros acordes germânicos de 2017

Oktober de Verão 05/01/2017 | 15h01

O nome do mês vem em homenagem a Jano, deus romano que teria duas faces, uma voltada para frente e outra para trás e, por isso, associado a mudanças e ao passado e futuro.



Na história, foi o período de fatos históricos que vão da morte de Gandhi aos ataques na Guerra do Golfo, incluindo também o Dia do Fico e a descoberta da região da Baía de Guanabara — o futuro Rio de Janeiro.



Em Blumenau, a época também tem suas peculiaridades. Desde 2007, o primeiro mês do ano é tempo de chope para refrescar o calor e de alegria no Parque Vila Germânica.



A 11ª edição da Sommerfest, carinhosamente conhecida como Oktoberfest de Verão, começa hoje com a primeira das oito noites de programação. A festa começou em 2007 com a missão de levar a tradicional animação de outubro às quintas-feiras quentes de janeiro.



Desde 2015, a festa invadiu mais um dia do calendário e ocorre também nas sextas-feiras. Neste ano, a Sommer ocorre de 5 a 27 de janeiro, no Setor 1 e no Eisenbahn Biergarten.



Participam da Sommerfest as cervejarias Eisenbahn, Schin, Baden Baden, Ichiban, Wunder Bier, Das Bier e Bierland. A poucas horas do início da festa, o otimismo toma conta do discurso da organização.



— Nossa expectativa é crescer em relação ao ano passado, e poder chegar a um público de 40 mil pessoas. Fizemos muita divulgação em agências e feiras, quando divulgamos o nosso calendário, e acredito que teremos um aumento na vinda de turistas também – pontua o secretário de Turismo de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, Ricardo Stodieck.



A única ameaça às boas expectativas são as tradicionais trovoadas no final do dia, que segundo Stodieck acabam espantando o público. A torcida, portanto, é que São Pedro também esteja no clima da Sommer.



O casal Gabriela Rodrigues, 26 anos, e Rodrigo Fleming, 35, de São José do Rio Preto (SP), hospedou-se em Blumenau por um dia e estava ontem na Vila Germânica enquanto do lado de dentro dos pavilhões equipes trabalhavam nos últimos detalhes da estrutura da festa.



O próximo destino do casal seria Bombinhas, mas ao saber que uma minioktoberfest teria espaço no parque hoje e amanhã à noite, os dois já começaram a rever os planos: “vamos estar muito perto daqui”, calculou Rodrigo.