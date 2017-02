Show 17/02/2017 | 08h48

Banda Dz6 faz tributo ao Charlie Brown Jr. em BC nesta sexta-feira

Apresentação será no Didge Steakhouse Pub

Foto: Rafael Enoch / Divulgação

A banda Dz6 toca nesta sexta-feira em Balneário Camboriú. Reconhecidos como cover oficial do Charlie Brown Jr., os integrantes conquistaram fama após participar do teatro musical Dias de Luta, Dias de Glória, um tributo ao vocalista Chorão e à trajetória da banda santista.



Hoje a banda catarinense Dz6 está em São Paulo, mas volta ao Estado para apresentar os sucessos da Charlie Brown Jr no Didge Steakhouse Pub (Rua 4.450, 143, Barra Sul). O show começa a partir das 23h e os ingressos custam R$ 30. As clássicas Ela Vai Voltar, Papo Reto, Só os Loucos Sabem, Lutar pelo o que É Meu, Proibida pra Mim, Me Encontra estarão no repertório dos saudosos.