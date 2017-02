Cultura 20/02/2017 | 08h53

Coro Teatro Carlos Gomes volta às atividades e busca alunos

Grupo foi fundado inicialmente pelo maestro Heinz Geyer e é renomado no universo musical

Foto: Michele Lamin / Divulgação

O Coro Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, grupo fundado inicialmente pelo maestro Heinz Geyer e com renome no universo musical, voltou às atividades depois de 12 anos. O conjunto reiniciou as atividades em março, com 28 cantores, e apresentações ao longo do último ano de repertório erudito e popular.



Quem está à frente do novo projeto é Dayro Bornhausen, mas a ideia de resgatar a tradição e trazer o Coro aos palcos foi dada pela diretora da Escola de Música do Teatro Carlos Gomes, Noemi Kellermann.



O grupo está com 10 vagas abertas para cantores, e interessados em fazer parte podem ir até a secretaria da escola e agendar uma aula experimental. As exigências são que o aluno seja afinado e não tenha dificuldades rítmicas, mas não é preciso ler partituras. Os encontros ocorrem nas quartas-feiras, às 19h30min, na Escola de Música.