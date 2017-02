Teatro 28/02/2017 | 09h01

Espetáculo "Auto da Prece do Lixão" será apresentado gratuitamente em Blumenau

Peça traz uma provocação sobre a função do lixo na sociedade

Foto: Mariana Florencio / Divulgação

Tem novidade boa na área teatral aqui em Blumenau. Em março estreia o espetáculo Auto da Prece do Lixão, peça da SinoS Cia de Teatro, com direção de Pepe Sedrez, texto de Chell Sant’Ana e atuação de Fernanda Raupp e Hugo Carvalho. No espetáculo um homem e uma mulher estão perdido em um redemoinho, em meio às sobras da humanidade. A objetivo é fazer uma provocação sobre a função do lixo na sociedade.



O projeto, aprovado e financiado pela Fundo Municipal de Apoio a Cultura de Blumenau, tem apresentações gratuitas de 9 a 12 de março, sempre às 20h, no Galpão de Arquitetura da Furb. A capacidade máxima é de 80 pessoas por apresentação e o público deve retirar o ingresso com uma hora de antecedência. A plateia também pode levar um 1 kg de alimento não perecível, que será doado para Casa Lar São Simeão, de Blumenau.