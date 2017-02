Telona 08/02/2017 | 08h56

Filme gravado em Balnéario Camboriú é escolhido para festival em Miami

Obra "A Morte de Marga Maier" teve cenas gravadas no Parque Unipraias

O filme se passa em Punta Indios, pequena cidade argentina Foto: Reprodução / Divulgação

O filme A Morte de Marga Maier, com cenas gravadas no Parque Unipraias em Balneário Camboriú, é um dos selecionados do 34º Festival Internacional de Miami, um dos festivais mais prestigiados da América do Norte que ocorre em março. A CineramaBC Filmes, de André Gevaerd, é a produtora associada e responsável pelas filmagens feitas no cartão postal da cidade.



O local foi escolhido pela diretora do longa Camila Toker, que precisava de cenas que exibissem a beleza da cidade em apenas um plano. O filme se passa em Punta Indios, pequena cidade argentina que entra em alerta quando uma maré cheia trás à tona o corpo de Marga Maier. O clima fica ainda mais misterioso com a chegada do forasteiro Ricardo Reis, interpretado por Ivo Müller, um brasileiro que parece esconder algo.



A produção é o resultado da coprodução entre Oh My Gomez (Argentina), Roberto Me Dejo (Uruguai) e Kinoosfera Filmes (Brasil) que selecionaram os atores brasileiros Ivo Müller, Georgina Castro e Adilson Maghá e os argentinos Mirta Busnelli e Luis Machín como parte do elenco.