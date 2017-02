Fotografia 17/02/2017 | 08h53

Fotógrafo de Balneário Camboriú vence concurso "Olhares Inspiradores"

Manolo Rodriguez participa da exposição com os participantes em Camboriú

Foto: Manolo Rodriguez / Divulgação

O fotógrafo de Balneário Camboriú Manolo Rodriguez foi o vencedor do 1º Concurso de Fotografia Olhares Inspiradores, premiação que reuniu profissionais com a missão de buscar um olhar diferenciado sobre o cotidiano do Espaço Garden, em Camboriú.



O resultado foi divulgado quarta-feira à noite durante a abertura da exposição. As imagens dos profissionais que participaram do concurso permanecem no local até o dia 28.