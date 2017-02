Teatro 15/02/2017 | 18h49

Francisco Cuoco participa de encenação da Paixão de Cristo em Guabiruba

Ator vai interpretar um sacerdote e participará de duas apresentações

Francisco Cuoco, que faz par romântico com Aracy Balabanian na novela Sol Nascente, no ar pela RBS TV, vai participar de encenação da Paixão de Cristo em Guabiruba Foto: Raquel Cunha - TV Globo / Divulgação

O nome do ator global que participará do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, da Associação Artístico Cultural São Pedro (AACSP), de Guabiruba, foi divulgado nesta quarta-feira. Francisco Cuoco, 83 anos, que atualmente está no ar na novela Sol Nascente, da RBS TV, participa da peça que, neste ano, conta a história da crucificação e da ressurreição Jesus na visão de Maria, mãe de Cristo.



Segundo o diretor do espetáculo, Marcelo Carminati, a cada dois anos a história, que é a mesma, ganha cara nova e a presença de Cuoco na peça está sendo celebrada por todos, colegas e comunidade.



— Ele é um grande ator, referência de talento, alta qualidade e experiência para todos nós. Desde o convite o Francisco Cuoco se mostrou interessado e disponível para o papel do sumo sacerdote Neftali. Estamos muito contentes com o anúncio e a presença dele entre nós — comemora.



A apresentação será dia 13 de abril, às 21h, e dia 14, às 19h30min e são esperadas aproximadamente de 4 mil pessoas por dia. Os pontos de venda dos ingressos ainda não foram divulgados, mas Carminati adianta que os ingressos serão disponibilizados a R$ 10.