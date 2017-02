Voto popular 09/02/2017 | 09h00

Músico blumenauense John Mueller é semifinalista em prêmio nacional

Ele concorre na categoria de melhor cantor

Foto: Vinícius Giffoni / Divulgação

O cantor e compositor John Mueller é um dos semifinalistas do Prêmio Profissionais da Música 2017. Ele concorre com outros seis profissionais na categoria Cantor. Além do blumenauense, outros catarinenses estão entre os semifinalistas: Ana Paula da Silva, como Autora/Compositora e Cantora; Música Orgânica, na categoria Artista-MPB; Sarau Afro-Açoriano, em Cultura Popular e Café Maestro Produções, nas categorias Canal YouTube, Estúdios Gravação e Mixagem, e Estúdio de Masterização.



A votação popular começa nesta quinta-feira no site ppm.art.br e segue até dia 19. Em março será a vez da comissão julgadora votar. A terceira edição do prêmio ocorre de 28 a 30 de abril em Brasília (DF).