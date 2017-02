Pancho: Exposição traz peças inovadoras feitas com sobras da Cia Hering

Inovação 06/02/2017 | 17h00 Atualizada em

Quem visitar o Museu Hering neste mês terá a oportunidade de conferir uma exposição diferente e única. São produtos que foram criados a partir de uma oficina de dois meses capitaneada pelos designers Alexandre Herchcovitch, Marcelo Rosenbaum e Patrícia Centurion com 11 estudantes de Design e Moda. As peças foram feitas com sobras têxteis da Cia Hering e tecidas pelas costureiras do Cardume de Mães, de Taboão da Serra (SP).

O projeto Trama Afetiva foi capitaneado pela Fundação Hermann Hering, da centenária empresa blumenauense, e dele saíram peças como o avental mosaico, em primeiro plano na foto, e a jaqueta casa-casca, que tem uma mochila integrada. De quebra, é uma excelente oportunidade para conhecer o belíssimo Centro de Memória Ingo Hering, instalado em um antigo prédio que integra a sede administrativa da empresa.



De terça a sexta, das 9h às 17h com acesso pelo Museu Hering. A entrada é de graça.