Música 13/02/2017 | 08h44 Atualizada em

Rapper de Blumenau lança novo álbum e marca show de lançamento

Parte da dupla Dálmatas, ao lado de D'Lara, B.O.N.A lança seu primeiro disco solo

Foto: Gil Oliver / Divulgação

Um disco de rap gravado ao lado de uma banda, unindo rimas, batidas, rock e MPB. É por aí que o blumenauense B.O.N.A quer se desafiar no trabalho Brindando o nosso Amor, novo álbum do rapper que era metade da dupla Dálmatas ao lado da cantora D’Lara, famosa depois da boa participação no The Voice Brasil. O disco de Bona vem com produção da própria D’Lara, que também canta em algumas das músicas e participação especial do MC carioca Luccas Carlos. Ele foi viabilizado com verba do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.



O rapper marcou para o dia 19 de março o show de pré-lançamento do CD. Será no Cafundó Bar Cultural, em Blumenau, com entrada gratuita e a chance de ouvir em primeira mão as canções do projeto, que deve ser lançado oficialmente em maio.