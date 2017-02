Roteiro Blumenau Gastronômico começa nesta quarta com 32 estabelecimentos participantes

Vale Europeu 01/02/2017 | 08h02

Se janeiro foi o mês dos banhos de rio na Nova Rússia e das noites da Oktoberfest de verão na Vila Germânica, os dias de fevereiro serão para moradores e turistas conhecerem restaurantes e comerem muito bem em Blumenau.



A oitava edição do Roteiro Blumenau Gastronômico começa hoje e segue até o dia 28 com 32 participantes, entre restaurantes, bares e confeitarias. Cada um preparou um prato inédito ou uma nova forma de apresentação e o oferece nos estabelecimentos a preços especiais durante todo o mês.

Tem opção para todos os gostos — e também dietas de início de ano. Massa, hambúrguer, peixe, carne, sushi, pizza, cupcake, tapioca verde. Pratos para saciar e aprimorar o paladar sem desidratar os bolsos, já que os preços variam de R$ 8,90 a R$ 69,90. O roteiro é promovido pela empresa Sol Eventos.

Uma das novidades é a mudança no calendário. O Roteiro Blumenau Gastronômico passa este ano de janeiro para fevereiro, a pedido dos restaurantes, e já registra aumento no número de participantes, de 22 para 32 (45% a mais).



O organizador Develon da Rocha avalia que o evento permite aos locais um espaço maior de venda e fortalecimento da marca e, ao mesmo tempo, aos moradores do Vale Europeu e a quem passa pela região a lazer ou a negócio, um contato maior com a gastronomia local, segundo ele uma referência em Santa Catarina.

— Os pratos especiais criados com preços acessíveis, a alta movimentação de turistas que ainda temos nesta época do ano na região, os moradores daqui que também prestigiam os restaurantes, tudo isso contribui e causa uma boa expectativa para o evento —avalia.



Concurso popular

opção delivery

A organização também oferece um concurso gastronômico de voto popular pela página do evento na internet (blumenaugastronomico.com.br). Basta acessar, escolher o prato que mais agradou durante o festival e votar. O resultado será divulgado ao final do evento e deve ajudar os estabelecimentos a avaliarem a repercussão das receitas desenvolvidas para o evento.

Quem é entusiasta da comodidade ofertada pelos motoboys ou simplesmente quiser degustar as delícias de fevereiro sem abandonar os chinelos ou o conforto térmico do lar poderá fazer pedidos em estabelecimentos que possuem delivery, por meio do portal deliverymuch.com.br.



Os pratos que integram o festival não terão taxa de entrega quando comprados pelo aplicativo do serviço. Mais informações sobre pratos e restaurantes, localização e horários de atendimento podem ser obtidas no roteiro online (roteiro.blumenaugastronomico.com.br/roteiro).



AS OPÇÕES



Água Doce Cachaçaria

Combo casquinhas de carne de sol com alho-poró + dois chopes

R$ 49,90 (duas pessoas)



Alemão Batata

Eisbein (com e sem pele)

R$ 29,90



Âme Gastronomia Funcional

Baião de dois

R$ 39,90



Art Restaurante

Côngrio ao thermidor

R$ 39,90



Baggio Pizzaria

Pizza campagna

R$ 49,90 (duas pessoas)



Bar da Fábrica Bierland

Churrasco de igreja

R$ 61,90 (duas pessoas)



Biervilla

Bier Vila al Mare

R$ 49,90



Buffalo Burger Delivery

Vivi’s Spicy Burger

R$ 23,90



Café du Centre

Combo croissant, café latte au chantily e macarons

R$ 27,90



Cafehaus Glória

Copinho Glória

R$ 11,90



Cupcakes in Box

Cupcake pink lemon

R$ 8,90



Don Peppone

Pizza Bacalhau e caldo italiano de entrada

R$ 49,90 (duas pessoas)



El Burrito

Picanha adentro

R$ 55,90 (duas pessoas)



Enter Burger

Porkchop mit burger

R$ 21,90



Figueira

Costela Angus com cebolas gratinadas e batatas rústicas

R$ 46,90



Funiculí Funiculà

Fagottino

24,90



Gasthof

Linguiça Caracol

R$ 42,90 (duas pessoas)



Gula’s Natural Food

Cross brócolis

R$ 16,90



Plaza Hotel Blumenau

Trilogia do Vale

R$ 49,90



Macarronada Bonassoli

Pappardelle d’estate

R$ 69,90 (duas pessoas)



Mortadella

Gamberoni à gorgonzola

R$ 41,90



Nana Hamburgueria

Nana Off

R$ 26,90



Nibbles

Ribeye (entrecôte)

R$ 59,90 (duas pessoas)



Pepper Jack

Jack Daniel’s Ribeye

R$ 47,90



Restaurante Chinês

Pad thai de camarão

R$ 45,90



Rosa Mexicano

Flauta mexicana de pollo

R$ 28,90 (quatro unidades)



Sal e Pimenta Delivery

Fettuccine de pupunha e mignon carbonara

R$ 39,90



Restaurante Senac

Seleção Pomerode

R$ 49,90 (duas a três pessoas)



Sushi Lara

Prato com 13 peças

R$ 29,90



Tengu Sushi Delivery

Combo Tengu 30

R$ 69,90 (duas pessoas)



Thapyoka

Entrecôte grelhado

R$ 34,90



Zizi Bistrô

Salmão fumet com molho de lichia e risoto de alho-poró

R$ 44,90