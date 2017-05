Polêmica no Cinearte da Fundação Cultural de Blumenau

Cinema 10/05/2017 | 21h47 Atualizada em

Uma publicação nas redes sociais sobre a sessão de segunda-feira do Cinearte, da Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu), causou polêmica ao longo desta semana.



A jornalista Magali Moser, que esteve na sessão, relatou que a sala foi aberta com 10 minutos de atraso e que em vez do filme anunciado, o francês O Artista e a Modelo, foi exibida a animação nacional O Menino e o Mundo, que estava prevista para o dia 22.



O presidente da FCBlu, Rodrigo Ramos, admitiu o problema, que teria ocorrido porque a pessoa responsável entregou o filme errado no prédio da Fundação, mas disse que foi uma situação pontual.



Ele rebateu as críticas de pouca divulgação da programação mensal. Já o problema da baixa adesão nas sessões é reconhecido, mas segundo ele é um dilema comum de projetos semelhantes e de outros municípios, como Jaraguá do Sul.



Em nota, a FCBlu pediu desculpas pelo fato e afirmou que a situação não irá se repetir.



— Muitas pessoas criticam, mas também não comparecem. E a gente continua exibindo toda semana. A gente divulga, tenta mobilizar a comunidade, mas tem que ter um outro lado também — instiga o presidente, que na tarde de ontem assinou um convênio para um circuito de cinema infantil com filmes para mães e crianças em Blumenau, que ocorre em outubro.