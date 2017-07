Ere Mar apresenta música autoral em Balneário Camboriú

Show 25/07/2017 | 08h30 Atualizada em

Com um repertório de músicas autorais, o cantor Ere Mar apresenta no dia 6 de agosto em Balneário Camboriú o show Histórias para Cantar. Natural de Três Lagoas (MS), o cantor, violonista, compositor e morador de Balneário Camboriú traz para a apresentação uma coletânea de músicas autorais já gravadas, além de duas canções inéditas executadas no estilo voz e violão.



A banda que acompanha Ere Mar é composta por Moyses de Jesus (contrabaixo), Ozeias Rodrigues (guitarra) e Narciso Farias (bateria). O evento é uma produção independente do artista. O espetáculo ocorre no Teatro Bruno Nitz e inicia às 20h.



Os ingressos já estão à venda, custam R$ 20 e podem ser adquiridos antecipadamente na bilheteria do teatro e nos restaurantes Voo Livre, na Praia Brava, e Sombreiro, na Terceira Avenida (BC). No dia do show, as entradas custarão R$ 40 e R$ 20 (meia).



