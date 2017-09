Conheça as 10 finalistas do concurso da Realeza da Oktoberfest 2018

Candidatas 27/09/2017 | 22h08 Atualizada em

Foram escolhidas nesta quarta-feira as 10 finalistas do concurso da realeza da 35ª Oktoberfest. As candidatas irão disputar a coroa para representar a festa de 2018. As finalistas foram escolhidas entre as 18 candidatas iniciais.

A final do concurso ocorrerá em 22 de outubro, último dia da festa deste ano, às 20h, no Eisenbahn Biergarten. A premiação para a Rainha, 1ª e 2ª Princesas é de R$ 18,6 mil cada, além de faixa, coroa e presentes dos patrocinadores. O trio terá a missão de representar a tradição e a cultura blumenauense, auxiliando na divulgação da Oktoberfest 2018 durante viagens, feiras, eventos, entre outros compromissos.

Conheça na galeria abaixo as 10 candidatas: