Ensaios da Banda Municipal de Blumenau para a Oktoberfest  serão abertos ao público 

Esquenta! 25/09/2017 | 11h52 Atualizada em

A preparação da Banda Municipal de Blumenau para as apresentações na Oktoberfest poderá ser acompanhada de perto em duas oportunidades. Nesta segunda e na quinta-feira os músicos da Stadtkapelle — como é conhecida nesta época — farão ensaios abertos para a comunidade no Auditório Carlos Jardim, na sede da Fundação Cultural de Blumenau.



Os dois ensaios ocorrem às 14h30min. Nesta terça-feira o grupo também fará um concerto didático para os alunos e professores da Escola Básica Municipal Norma Huber, no bairro Escola Agrícola, a partir das 15h.



A Stadtkapelle é formada por 23 integrantes e a regência é do maestro João Carlos Cunico. Criada em 2005, especialmente para se apresentar nos desfiles e pavilhões da Oktoberfest, se destaca com a versatilidade em seus repertórios. A Banda Stadtkapelle estará presente em todos os desfiles da Oktoberfest e, no mesmo período, o grupo também se apresenta na Festa da Cerveja de Joinville.



Ensaios abertos da Stadtkapelle para a Oktoberfest



- 25 de setembro (segunda-feira) - às 14h30

- 28 de setembro (quinta-feira) - às 14h30

Local: Auditório Carlos Jardim, na FCBlu (Rua XV de Novembro, 161, Centro)



Apresentações da Stadkapelle na Oktoberfest



- 7 de outubro (sábado) - Setor 3 - das 19h15 às 21h45

- 15 de outubro (domingo) - Setor 3 - das 18h45 às 21h45

- 17 de outubro (terça) - Eisenbahn Biergarten - das 21h às 0h

- 18 de outubro (quarta) - Setor 2 - das 22h30 às 2h

- 19 de outubro (quinta) - Setor 1 - da 0h15 às 3h

- 20 de outubro (sexta) - Setor 3 - da 0h30 às 2h30

- 21 de outubro (sábado) - Eisenbahn Biergarten - das 20h45 às 23h30

- 22 de outubro (domingo) - Setor 3, das 18h45 às 21h45