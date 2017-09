Eventos fazem "esquenta" para a Oktoberfest neste fim de semana em Blumenau

Agenda 29/09/2017 | 12h29 Atualizada em

Dois eventos neste fim de semana prometem fazer uma espécie de esquenta para quem não aguenta mais esperar pelo início da 34ª Oktoberfest em Blumenau.

Um deles começa já nesta sexta: o 1º Norte Beer Week leva cervejarias artesanais da região para o Norte Shopping. Pelo menos 20 rótulos estarão disponíveis ao público até domingo. Atrações musicais e gastronômicas completam a programação. Veja mais aqui.

No sábado, a Eisenbahn - cervejaria patrocinadora da Oktober - promove o Eisenbahn Prosit. O evento é uma espécie de "boas-vindas" e de contagem regressiva para o início da festa. A programação vai das 15h às 22h, no Parque Vila Germânica, e promete apresentação de bandas, gincanas com temática germânica e comidas típicas. Clique aqui para saber mais

Ambos os eventos são abertos ao público e com entrada gratuita.