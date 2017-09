Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão morando nos Estados Unidos, diz jornal

Vivendo a vida sobre as ondas 28/09/2017 | 13h45 Atualizada em

Um dos casais mais badalados do país, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert se mudaram para os Estados Unidos. As informações são do jornal O Globo. De acordo com a publicação, o catarinense terminou de gravar a nova temporada de Tempero de Família, programa que comanda no GNT, e viajou para Los Angeles para encontrar a mulher e os filhos – que já estão, inclusive, matriculados em uma escola local.

Segundo o UOL, Fernanda resolveu adiar a gravação da próxima temporada de Amor & Sexo para o segundo semestre de 2018, a fim de poder desfrutar por mais tempo sua estada no país.

Embora não sejam oficialmente casados, o relacionamento dos dois começou em 2001. Os dois chegaram a se separar em 2005, mas reataram em 2007. O casal é pai dos gêmeos João e Francisco, de nove anos.

Leia mais:

Confirmado: show de Maria Bethânia em Florianópolis será no dia 2 de dezembro

Confira um roteiro com as festas de outubro de Santa Catarina em 2017

Com Red Hot Chili Peppers e Pearl Jam, Lollapalooza divulga lista de atrações de 2018