VÍDEO: Thiaguinho "invade" casamento em Santa Catarina

29/09/2017 | 15h45

Imagina receber a visita de seu ídolo na sua festa de casamento? E ainda por cima para cantar? Foi o que aconteceu com o casal Bruno e Eduarda, de Florianópolis, que teve sua festa "invadida" pelo cantor Thiaguinho. O pagodeiro chegou de surpresa e cantou a música Ainda Bem. O momento foi todo filmado e publicado no canal de YouTube do cantor.

A ação, na verdade, fez parte de uma ação promocional envolvendo cerca de cinco mil casais que convidaram o ex-vocalista do Exaltasamba para participar do momento especial.

– É muito emocionante saber que uma música serve de inspiração para casais do país inteiro. Já perdi a conta de quantos pedidos de casamento vêm sendo feitos nos meus shows – disse o cantor.