Vitor Zendron participa de recital com entrada gratuita em Blumenau

Anexo 29/09/2017 | 15h43 Atualizada em

A centenária Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Centro de Blumenau (Rua Amazonas, 119) recebe nesta sexta-feira a apresentação do pianista Vitor Zendron, com a participação especial do tenor Ricardo Haas. Com início às 19h30min e entrada gratuita, o recital contará com obras de compositores que influenciam a carreira dos dois artistas, como Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin e Franz Schubert.



Esta é a segunda vez em que o pianista e o tenor se apresentam juntos. O recital atende a um convite da paróquia do Centro, que completa 140 anos. O evento tem o apoio da prefeitura de Blumenau e da Escola de Música do Teatro Carlos Gomes.



Música e cerveja



Outro evento que agita a cidade neste fim de semana é a primeira edição da Norte Beer Week. Como um "esquentar de tamborins" para a Oktoberfest, o evento terá entrada gratuita e vai reunir cervejarias em um espaço de aproximadamente mil metros. Hoje o local estará aberto das 18h às 22h, amanhã das 11h às 22h e no domingo, das 11h às 20h.



Cervejarias consagradas como Container (Blumenau), Das Bier (Gaspar), Handwerk (Ibirama), Mad Dwarf (Joinville), Schornstein (Pomerode) e Schneider Weisse já estão confirmadas e serão mais de 20 rótulos disponíveis. Para animar o público, nos três dias haverá shows de bandas da região e discotecagem. Duo Malungo, Duo Os Capos, Banda Florida, The Zorden Acústico, Leo Maier, Trio Session, Trio Pororoca e Club Soda, além de discotecagem com Léo Biz e Miro Pavi, são as atrações musicais.



O evento contará ainda com venda e mostra de produtos e acessórios cervejeiros, barber shop, exposição de carros antigos e comidinhas de boteco.