Especialista em trajes típicos fala sobre as regras para o figurino germânico na Oktoberfest

Ein Prosit! 02/10/2017 | 16h33

A Oktoberfest é cheia de atrações e o público faz parte de uma das principais, mesmo que informalmente: o traje típico. Há quem siga à risca as regras do figurino tradicional, há quem prefira emular a germanidade com uma peça não tão cheia de detalhes, mas o que ninguém discorda é que a roupa faz parte do clima da festa.



Para explicar os detalhes das peças, tanto masculinas quanto femininas, a especialista em trajes típicos Roswita Ziel esteve hoje na redação do Jornal de Santa Catarina e conversou com o repórter Augusto Ittner. Ela tirou dúvidas sobre a forma correta de usar determinadas peças, qual a função de outras e ainda falou de algumas "polêmicas", como o comprimento da saia das moças.



Perdeu o bate-papo? Não tem problema. É só clicar no vídeo abaixo para conferir todas as dicas. Ah, claro que o traje típico não é obrigatório, mas quem optar pelo traje dentro das especificações pode garantir meia-entrada ou até entrar de graça na festa em alguns dias.



>> Confira também um resumo das regras para Fritz e Frida capricharem no figurino:



O QUE A FRIDA PODE VESTIR?



- Acessórios

Tiara florida, chapéu, bolsa e lenço são de uso opcional, quando utilizados devem ser em modelos típicos germânicos.



- Avental

Também de uso opcional, quando utilizados devem estar até quatro dedos acima do comprimento do vestido.



- Sapatos

Sapato social, sapatilha e botina fechadas, podem ser em preto, marrom, cinza ou caramelo. O cadarço, se usado, também precisa ser do tom do calçado. O tamanco de madeira também é aceito, mas precisa ser típico germânico.



- Vestido

Os vestidos ou saias típicas podem ter detalhes em renda ou bordado, longos ou até a altura do joelho, com tolerância de quatro dedos acima.



- Suspensório

Opcional, mas se utilizado deve ser preso na calça ou bermuda por botões, atravessado na parte de trás, em couro ou em tecidos que combinem com o traje.



- Lederhose

Originalmente masculina, o traje pode ser usado por mulheres com comprimento variável e tolerância até a metade da coxa. Pode ser em couro ou em outros tecidos.



- Meias

Opcionais, mas quando usadas devem estar na altura do joelho ou um palmo abaixo. Podem ser substituídas por polainas alemãs na altura da panturrilha.



- Blusa

Mangas longas ou curtas, sem deixar o ventre à mostra, com cores que devem combinar com o traje. O colete é opcional, mas se usado deve ser germânico e estar em harmonia com o vestido.



O QUE O FRITZ PODE USAR?



- Chapéu

É opcional, mas quando utilizado deve ser típico germânico.



- Suspensório

Opcional. Quando usado pode ser preso na calça ou bermuda por botões, atravessado na parte de trás, em couro ou em tecidos que combinem com todo o traje.



- Camisa

Pode ter a manga curta ou comprida, com colarinho, e as cores são opcionais, sempre em harmonia com as cores do traje.



- Coletes

Opcional, não devem ser apertados demais. Sempre em cores e detalhes típicos germânicos ornando com o traje.



- Sapatos

Social fechado, botina/bota e sapatênis fechados em preto, marrom, cinza e caramelo. O cadarço, quando utilizado, precisa ser do mesmo tom do calçado.



- Meias

São obrigatórias, até a altura do joelho ou um palmo abaixo. Podem ser substituídas por polainas alemãs _ que são canos de meias em tricô — na altura da panturrilha.



- Calça e bermuda

Os trajes alemães possuem calças longas ou até a altura do joelho ou um palmo acima. O traje Lederhose, originalmente em couro, pode ser em outros tecidos - sendo considerada bermuda típica germânica.