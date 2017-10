Seletiva do concurso da Realeza da Oktoberfest é anulada em Blumenau

Reviravolta 03/10/2017 | 13h06 Atualizada em

A seletiva que escolheu no dia 27 de setembro as 10 finalistas para o concurso da Realeza da 35ª Oktoberfest foi anulada pela organização da festa nesta terça-feira.

Segundo comunicado, a decisão foi tomada com base em um questionamento referente a um item do regulamento oficial, que determina que o processo de avaliação conte com a presença de, no mínimo, cinco jurados.

Na ocasião, um dos julgadores convidados não compareceu ao evento. Após 20 minutos, como forma de respeito às candidatas e ao público, a organização optou por iniciar a seletiva com quatro jurados. Para manter a igualdade do processo, a comissão resolveu não indicar alguém da plateia para compor a junta avaliadora, já que poderia ter vínculo com uma das participantes.

Com a anulação e a fim de manter a transparência do processo, uma nova seletiva com as mesmas 18 candidatas e os cinco jurados originalmente convidados foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 9, às 20h, no Setor 3 da Vila Germânica. A entrada no evento será permitida apenas mediante apresentação de convite.

