04/10/2017

Para entrar no clima da 34ª Oktoberfest, o Santa preparou uma playlist com músicas que animam os setores do Parque Vila Germânica durante os 19 dias da festa.

Nesta quarta-feira, às 22h30min, logo depois da sangria, o tradicional grupo Os Velhos Camaradas se apresenta no Eisenbahn Biergarten. A entrada na festa é gratuita nesta quarta.

