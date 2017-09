A380 da Air France faz pouso de emergência no Canadá por falha em motor

Paris 30/09/2017 | 16h27

Um Airbus A380 da Air France que ia de Paris para Los Angeles teve que fazer um pouso de emergência neste sábado (30) no Canadá, após um "dano grave" em um de seus quatro motores, anunciou a companhia aérea francesa.

"O avião do voo 066 aterrizou sem incidentes no aeroporto militar de Goose Bay, no Canadá, e as 520 pessoas a bordo foram evacuadas sem danos, nem feridos", afirmou um porta-voz da companhia em Paris.

A aeronave desviou seu caminho quando sobrevoava a Groenlândia e aterrizou em Goose Bay às 15H42 GMT (12H42 em Brasília), explicou.

Havia 496 passageiros e 24 tripulantes a bordo, indicou.

A aterrissagem aconteceu "com normalidade" na base militar. A Air France enviou imediatamente equipes de Montreal e Nova York para atender aos passageiros.

A frota da Air France inclui dez Airbus A380, considerado o maior avião de passageiros do mundo.

* AFP