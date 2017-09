Ataque com ácido em Londres deixa pelo menos cinco feridos

Londres 23/09/2017 | 19h15

Um ataque com ácido no leste de Londres deixou pelo menos cinco feridos neste sábado, informou a polícia, que disse ter detido um homem.

A polícia recebeu um aviso logo após as 20H00 (19H00 GMT, 16H00 horário de Brasília) do centro comercial de Stratford Center, situado perto do estádio olímpico, depois que se verificou que um grupo de homens estava espalhando uma sustância aparentemente nociva.

O serviço de ambulâncias de Londres disse ter atendido pelo menos cinco pacientes depois de enviar médicos e vários veículos ao local.

De acordo com a polícia, os feridos estariam em diferentes locais quando foram atacados. Os agentes detiveram um homem suspeito de provocar danos físicos graves.

No ano passado houve 431 ataques com ácido em Londres, 398 deles no bairro de Newham, onde fica o Stratford Center.

* AFP