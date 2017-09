BBC inaugura novo serviço em coreano

Londres 26/09/2017 | 08h05

A corporação britânica de meios de comunicação públicos BBC inaugurou nesta terça-feira um novo serviço de rádio e uma página na internet em coreano que, no momento, estava disponível na isolada Coreia do Norte.

O serviço, que é parte da maior expansão da BBC desde os anos 1940, terá jornalistas em Seul, Londres e Washington.

"As audiências da península coreana e as pessoas que falam coreano em todo o mundo podem agora escutar as transmissões de rádio e acessar as últimas notícias na internet", afirma o Serviço Mundial da BBC (World Service) em um comunicado.

Um porta-voz do BBC World Service afirmou, sem entrar em detalhes, que foi comprovado que "ao menos parte" do serviço estava chegando a Coreia do Norte, apesar das "interferências".

Mas os norte-coreanos que escutam a BBC correm o risco de uma punição no segundo pior país do mundo em termos de censura, atrás apenas do Turcomenistão, segundo a organização não governamental americana Freedom House.

* AFP