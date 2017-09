Catalunha: mais de 2.300 centros de votação preparados para o referendo

Barcelona 29/09/2017 | 08h27

O governo separatista catalão assegurou nesta sexta-feira que tem previstos mais de 2.300 centros de votação para que no domingo os habitantes da Catalunha, no nordeste da Espanha, possam participar no referendo de autodeterminação proibido pela justiça espanhola.

"Os pontos para votar em todo o território ao final serão 2.315 colégios eleitorais", anunciou em coletiva de imprensa em Barcelona o porta-voz do executivo regional Jordi Turull. "São convocados a votar um total de 5.343.358 catalães que têm este direito de voto", acrescentou.

* AFP