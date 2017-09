EUA: Coreia do Norte não demonstra interesse em dialogar

Washington 30/09/2017 | 16h52

O Departamento de Estado americano informou neste sábado que, apesar dos canais abertos com a Coreia do Norte, o regime de Pyongyang não demonstrou nenhum indício de interesse em celebrar conversações sobre a desescalada nuclear.

"Apesar da garantia de que os Estados Unidos não estão interessados em promover o colapso do atual regime, pretendendo uma mudança do regime, acelerando a reunificação da península ou mobilizando forças ao norte da DMZ (zona desmilitarizada, na fronteira entre as duas Coreias), os oficiais norte-coreanos não mostraram nenhum indício de interesse ou de estarem dispostos a conversações sobre a desnuclearização", declarou, em um comunicado, a porta-voz do Departamento, Heather Nauert.

* AFP