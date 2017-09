EUA: pela primeira vez, mulher conclui curso de oficial dos 'Marines'

Washington 25/09/2017 | 17h46

Uma mulher membro do corpo de fuzileiros navais da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como 'Marines', se tornou, nesta segunda-feira, a primeira a completar o rigoroso curso de treinamento para ser oficial desse corpo.

Muitas mulheres servem na infantaria da Marinha e em outros ramos das forças armadas americanas, mas esta mulher, que não foi identificada publicamente a pedido dela mesma, é a primeira a concluir o curso de 13 semanas para se tornar oficial de infantaria.

"Estou orgulhoso desta oficial e de todos da sua turma", disse o comandante-geral da infantaria da Marinha em um comunicado.

"Os infantes da Marinha esperam e merecem líderes competentes e capazes, e estes graduados cumpriram cada um dos requerimentos do treinamento ao se prepararem para seu próximo desafio: dirigir os infantes da Marinha, finalmente, em combate", acrescentou Neller.

Como oficial de infantaria, a mulher, uma tenente, será encarregada de liderar uma unidade de cerca de 40 membros.

Um total de 131 pessoas começaram o curso de treinamento para ser oficial de infantaria da Marinha, e 88 se formaram nesta segunda-feira em Quantico, Virgínia, segundo este corpo das forças armadas.

O presidente Barack Obama abriu todos os postos militares a mulheres em março de 2016, meses antes do fim do seu mandato.

A infantaria da Marinha é vista, no entanto, como o ramo militar menos aberto à aceitação de mulheres em posições de combate.

No início do ano, o corpo foi sacudido pela revelação de um grupo secreto do Facebook chamado "Marines United", no qual eram publicadas fotos de mulheres membros da infantaria da Marinha nuas sem o seu consentimento.

Em 2015, duas mulheres se tornaram as primeiras a se formar na escola de elite dos Rangers do exército americano.

* AFP