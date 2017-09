Farc pede perdão a vítimas de povoado da Colômbia atacado com carro-bomba

Bogota 23/09/2017 | 22h00

A ex-guerrilha Farc pediu perdão neste sábado em uma emotiva cerimônia a centenas de vítimas na igreja de Granada, um povoado no noroeste da Colômbia atingido pelo conflito armado.

Com camisas brancas e velas acesas, as vítimas, muitas chorando, se reuniram na paróquia Santa Bárbara de Granada, no departamento de Antioquia, uma população que foi alvo de ataques de guerrilhas e grupos paramilitares.

"Queremos ressarcir de maneira ativa, com atos concretos de paz, essa dor que causamos", disse Pastor Alape, dirigente da Força Alternativa Revolucionária do Comum, o novo partido político surgido do acordo de paz que os rebeldes concluíram em novembro do ano passado com o governo colombiano.

Alape pediu perdão e se comprometeu a entregar informação sobre os desaparecidos na região.

Um dos vários ataques atribuidos às Farc em Granada matou 23 pessoas em 6 de dezembro de 2000, quando o povoado se transformou em ruínas após a explosão de um carro-bomba.

* AFP