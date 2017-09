Washington 26/09/2017 | 14h30

A presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, afirmou nesta terça-feira, em seus primeiros comentários desde que sua instituição manteve as taxas básicas na semana passada, que o apropriado é que elas subam gradualmente, mas não "muito gradualmente" em função do risco de inflação.

Janet Yellen também afirmou que a queda inesperada da inflação no ano passado é apenas transitória, mas admitiu que talvez tenha se interpretado erroneamente a situação.

* AFP