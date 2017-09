Forças iraquianas expulsam extremistas do EI de três localidades do oeste do país

Ramadi 27/09/2017 | 06h06

Vários extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) ocuparam nesta quarta-feira durante algumas horas três localidades do oeste do Iraque, antes de uma operação das forças governamentais, que mataram os jihhadistas, anunciaram fontes militares.

"As forças de segurança e as tribos retomaram o controle das localidades de Al Tach, Majar e a 'Zona 7 km' ao sul e ao oeste de Ramadi. Todos os membros do Daesh (acrônimo árabe do EI) morreram", afirmou à imprensa o chefe de polícia da província de Al-Anbar, o general Hadi Razij Kasar.

O general indicou que as forças de segurança permaneciam na região para procurar outros extremistas escondidos.

"Duas pessoas das forças de segurança morreram e 18 civis ficaram feridos, incluindo várias mulheres", disse uma fonte militar no hospital de Ramadi.

Pouco antes, uma fonte militar que pediu para não ser identificada afirmou que reforços do exército e da polícia haviam sido enviados à região, onde aconteciam "confrontos violentos".

"Um toque de recolher foi imposto na cidade de Ramadi e seus arredores", disse a fonte.

Ramadi, a capital da província de Al-Anbar, majoritariamente sunita, foi conquistada pelo EI em maio de 2015 antes de ser retomada pelas forças governamentais em 9 de fevereiro de 2016. A cidade fica a pouco mais de 100 quilômetros ao oeste de Bagdá.

