Fundação Nobel eleva valor de prêmios

Estocolmo 25/09/2017 | 18h45

Uma semana antes do anúncio dos ganhadores do Prêmio Nobel 2017, a Fundação Nobel anunciou, nesta segunda-feira, que os premiados receberão um valor adicional de um milhão de coroas suecas (105 mil euros) em relação a 2016.

"O Conselho de Administração da Fundação Nobel decidiu em sua reunião de 14 de setembro que o prêmio de 2017 será de 9 milhões de coroas (944 mil euros)", anunciou a instituição com sede em Estocolmo.

Em 2012, ocorreu uma redução de 20% do valor do prêmio, de 10 milhões de coroas para 8 milhões (839 mil euros), como uma "medida necessária para evitar colocar em risco o capital [da Fundação] a longo prazo", diante da crise financeira.

"Apesar de permanecerem os esforços contínuos para garantir as finanças [...] a longo prazo, a situação agora é considerada estável".

No dia 2 de outubro será anunciado o ganhador do Nobel de Medicina, seguido pelo prêmio de Física, em 3 de outubro; Química, 4; Nobel da Paz, 6, e Economia, no dia 9 de outubro. A data de divulgação do Nobel de Literatura não foi revelada.

* AFP