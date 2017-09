Governo investiga uso de e-mails privados em assuntos oficiais

Washington 29/09/2017 | 01h52

A Casa Branca iniciou uma investigação interna sobre o uso de e-mails privados em assuntos oficiais por parte de assessores do presidente Donald Trump, informou nesta quinta-feira o site Politico.

O governo está revisando o servidor da Casa Branca para detectar e-mails enviados ou recebidos de contas privadas destes assessores, revela o Politico, que cita quatro pessoas familiarizadas com a investigação.

Segundo o site, ao menos cinco funcionários da Casa Branca utilizaram e-mails privados para tratar de assuntos do governo: o genro do presidente Donald Trump e assessor presidencial, Jared Kushner, a filha do mandatário Ivanka, o assessor econômico Gary Cohn, o ex-conselheiro estratégico Steve Bannon e o ex-chefe de gabinete Reince Priebus.

A investigação começou esta semana, após o site informar que Kushner utilizava seu e-mail pessoal para tratar de assuntos oficiais.

O site destaca que a investigação interna poderá durar semanas ou até meses.

* AFP