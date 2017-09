Grupo francês CNP Assurances renova associação com a Caixa Seguradora no Brasil

Paris 29/09/2017 | 06h07

A seguradora francesa CNP Assurances anunciou nesta sexta-feira um acordo preliminar para renovar até o ano de 2041 a parceria de distribuição no Brasil com a Caixa Seguradora.

"A CNP Assurances anuncia a conclusão de um protocolo de acordo não vinculante com a Caixa Seguradora, que prevê as modalidades de um novo acordo de distribuição no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2018", afirmou o grupo francês em um comunicado.

A CNP Assurances se associou em 2001 com a Caixa Seguradora, filial da Caixa Econômica Federal (CEF).

Para o grupo francês, o Brasil é um mercado muito importante, que representou 15% de seu faturamento no primeiro semestre do ano.

Há alguns meses a CNP havia anunciado a renovação do acordo apenas até 2021.

O protocolo de acordo anunciado nesta sexta-feira permitiria a CNP Assurances distribuir seus produtos pela rede da CEF até 13 de fevereiro de 2041, indicou a empresa francesa.

No entanto, o acordo limita a distribuição à prevenção, empréstimos ao consumidor e pensões.

A seguradora francesa destacou que o acordo final "depende de futuras negociações e da aprovação em particular pelo Conselho de Administração da CNP".

A CNP, maior seguradora de particulares na França, está presente em 14 países. No ano passado registrou lucro de 1,2 bilhão de euros.

* AFP