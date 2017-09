Homem é preso na Alemanha acusado de envenenar comida para bebês

Frankfurt am Main 30/09/2017 | 11h52

As autoridades alemãs anunciaram, neste sábado (30), a detenção de um alemão de 53 anos "suspeito" de ter envenenado comida para bebês e de ter adulterado outros produtos alimentícios distribuídos no país e na Europa.

"Reforçaram-se as suspeitas sobre um homem de nacionalidade alemã de 53 anos, detido ontem à noite (sexta-feira) pela Polícia do Estado regional de Baden-Wurtemberg", anunciaram em um comunicado o Ministério Público de Ravensburg e a Polícia de Konstanz, no sudoeste do país.

O caso abalou os consumidores alemães nos últimos dias.

Na quinta-feira, as autoridades anunciaram que procuravam um homem que ameaçava envenenar produtos alimentícios, se não lhe pagassem milhões de euros.

Em um e-mail, ele dizia ser capaz de adulterar mais de 20 produtos de supermercado. Como demonstração, deu indicações que levaram à apreensão de cinco potes com comida para bebês em lojas de Friedrichshafen (sul).

Os produtos continham etilenglicol, uma substância presente em anticongelantes e fluidos de freio e que pode ser letal em caso de ingestão em grandes quantidades e na ausência de tratamento médico.

* AFP