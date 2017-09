Ciudad Juarez 27/09/2017 | 01h45

Ao menos 14 pessoas morreram e outras oito ficaram feridas na noite desta terça-feira na cidade de Chihuahua, no norte do México, quando homens armados atacaram um centro de reabilitação de usuários de drogas, informou a polícia local.

"Um grupo armado entrou no centro de reabilitação Unindo Famílias e atirou contra os internos, matando 14 pessoas e deixando oito feridos", revelou a secretaria de segurança da cidade de Chihuahua, capital do estado do mesmo nome.

* AFP