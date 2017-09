Mais de 92% dizem 'sim' à independência do Curdistão iraquiano

Erbil 27/09/2017 | 15h28

Com 92,73% dos votos, o "sim" à independência venceu o referendo organizado no Curdistão iraquiano na segunda-feira (25) - de acordo com resultados oficiais divulgados nesta quarta (27) pela comissão eleitoral.

"O 'sim' obteve 92,73%, e o 'não', 7,27%, de um total de 3.305.925 votantes", afirmou a comissão, acrescentando que a participação foi de 72,16%.

Promovida pelo presidente da região autônoma curda, Massoud Barzani, a consulta foi duramente criticada por Bagdá e por países vizinhos.

Antes da votação, Barzani já havia dito que uma vitória do "sim" - como se esperava - seria seguida de "discussões sérias" com o governo de Bagdá, descartando-se uma eventual declaração imediata de independência.

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, disse hoje que um eventual diálogo tem como condição prévia a anulação dos resultados do referendo.

* AFP