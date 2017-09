Yangon 28/09/2017 | 10h22

O governo birmanês adiou por alguns dias por causa do mau tempo a primeira visita prevista dos representantes da ONU no norte do estado de Rakáin, cenário de enfrentamentos há um mês, anunciaram nesta quinta-feira as Nações Unidas.

A organização pede há semanas para ter acesso à zona para onde fugiram cerca de 500.000 rohingyas nas últimas semanas, escapando de uma operação do exército birmanês que a ONU classifica de "limpeza étnica".

* AFP