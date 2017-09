Novo ataque a oleoduto causa derramamento em rio da Colômbia

Bogota 27/09/2017 | 22h02

Um novo atentado contra um dos principais oleodutos da Colômbia, o terceiro em dois dias, provocou um derramamento de petróleo em um rio do nordeste do país, informou nesta quarta-feira a Ecopetrol.

O ataque atribuído pela petroleira a "grupos à margem da lei" causou o derramamento de petróleo no rio Cubugón em Toledo, no departamento de Norte de Santander, fronteiriço com a Venezuela, informou a companhia em comunicado.

O oleoduto Caño Limón Coveñas, de 780 km de extensão, e alvo frequente de ataques que as autoridades atribuem ao Exército de Libertação Nacional (ELN), única guerrilha ativa na Colômbia.

Na terça-feira, as autoridades atribuíram outros dois atentados ao oleoduto ao ELN, que havia acordado com o governo um cessar-fogo temporário a partir de 1 de outubro como parte dos diálogos de paz.

* AFP