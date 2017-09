ONU: meio milhão de rohingyas refugiados em Bangladesh desde 25 de agosto

Cox's Bazar 28/09/2017 | 10h32

A cifra de rohingyas que se refugiaram em Banglaseh desde 25 de agosto superou a barreira simbólica do meio milhão de pessoas, informou nesta quinta-feira a Organização das Nações Unidas.

Um total de 501.800 chegada foi registrado até 27 de setembro, segundo o relatório sobre o êxodo da minoria muçulmana rohingya, perseguida por tropas birmanesas.

Nesta quinta, o governo birmanês adiou por alguns dias por causa do mau tempo a primeira visita prevista dos representantes da ONU no norte do estado de Rakáin, cenário de enfrentamentos há um mês.

A ONU pede há semanas para ter acesso à zona para onde fugiram os rohingyas nas últimas semanas, escapando de uma operação do exército birmanês que a ONU classifica de "limpeza étnica".

* AFP