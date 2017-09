Palestino mata três israelenses em colônia na Cisjordânia

Jerusalém 26/09/2017 | 02h45

Um palestino armado abriu fogo e matou três israelenses na entrada de uma colônia judaica na Cisjordânia, informou a polícia nesta terça-feira.

"O terrorista se aproximou da entrada de trás de (colônia) Har Adar e atirou contra as forças da ordem no local", antes de "ser neutralizado pelas forças de segurança", revelou um oficial. "Três israelenses foram mortos e um quarto, ferido no ataque".

A polícia revelou mais tarde que o palestino faleceu devido aos ferimentos.

O israelense ferido foi levado ao hospital Hadassah de Jerusalém e seu estado é grave, segundo a instituição.

Desde outubro de 2015, Israel, Jerusalém e os Territórios palestinos ocupados são palco de atos esporádicos de violência que já mataram ao menos 295 palestinos ou árabes israelenses, 50 israelenses, dois americanos, dois jordanianos, um eritreu, um sudanês e um britânico, segundo levantamento da AFP.

A maioria dos palestinos mortos eram autores ou supostos autores de ataques contra israelenses, e utilizaram principalmente armas brancas.

* AFP