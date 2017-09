Paraguai e Argentina pedem restabelecimento da democracia na Venezuela

Asunción 28/09/2017 | 21h12

Os chanceleres de Paraguai, Eladio Loizaga, e Argentina, Jorge Faurie, assinaram nesta quinta-feira uma declaração conjunta em Assunção na qual pedem o pleno restabelecimento da democracia na Venezuela.

Ambos os chanceleres expressaram a "sua condenação à repressão e perseguição política na Venezuela", ao reafirmar o expressado durante a segunda reunião dos países do Grupo de Lima.

Loizaga e Faurie se reuniram para analisar a agenda bilateral em um encontro que se centrou no estado da hidrelétrica binacional de Yacyretá.

Na declaração, pediram "que esgotem todas as medidas em um diálogo concreto e crível, e em pleno respeito aos direitos humanos" na Venezuela.

Também valorizaram uma iniciativa do Canadá de realizar, em outubro, um novo encontro de ministros, chamando os países da América Latina e do Caribe a se juntarem a esta iniciativa em prol do povo venezuelano.

A Venezuela atravessa uma das piores crises políticas de sua história pelo conflito entre o governo e a oposição, agravado por uma severa crise econômica.

Em outra declaração conjunta, os dois países se comprometeram a encarar o ordenamento econômico e financeiro da hidrelétrica de Yacyretá, de domínio conjunto.

"Queremos tornar a entidade uma empresa economicamente rentável. É uma conquista histórica e o acordo vem encerrar quase dois anos e meio de intensas negociações", disse Loizaga.

Durante anos, Paraguai e Argentina mantiveram discrepâncias sobre as dívidas, as obras e as formas de pagamento da energia gerada pela represa, construída sobre um rio fronteiriço.

* AFP