Partido Socialista francês hipoteca sua sede central de Paris

Paris 28/09/2017 | 16h37

O Partido Socialista francês (PS) hipotecou sua sede para pagar um empréstimo destinado a financiar a campanha de seu candidato às eleições presidenciais de 2017, Benoît Hamon, afirmou nesta quinta-feira (28) à AFP o tesoureiro do partido, Jean-François Debat, confirmando uma informação divulgada na imprensa.

Em 19 de setembro, Debat tinha anunciado a decisão da direção de vender a sede do PS, enquanto o partido confirmou nesta quarta-feira que, em meados de outubro, será publicada uma convocatória para possível compradores.

Segundo o jornal digital La Lettre A, "as três unidades do edifício de 3.000 m²", situado no bairro VII da capital francesa, "foram discretamente hipotecados em 30 de agosto, através da associação Solidarité 10, em benefício do (banco) Crédit Cooperatif".

A entidade bancária, que financiou a campanha presidencial de Benoît Hamon com um empréstimo de 8 milhões de euros, tinha exigido em contrapartida a hipoteca da sede em caso de derrota eleitoral.

"Quando você pega milhões de euros emprestados para pagar a campanha das eleições presidenciais, te pedem garantias. Quando tivermos vendido, pagaremos nosso empréstimo com uma parte do produto da venda", destacou Debat, sem precisar valores.

* AFP