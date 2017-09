Passageiro é detido no Sri Lanka com 1 kg de ouro dentro do reto

Colombo 25/09/2017 | 10h35

A alfândega do Sri Lanka deteve um passageiro que pretendia embarcar em um avião com destino à Índia com quase um quilo de ouro em seu reto.

O comportamento suspeito do homem de 45, proveniente do Sri Lanka, chamou a atenção dos guardas do aeroporto de Colombo.

"Nós o levamos para um exame minucioso depois que os funcionários notaram que ele caminhava com dificuldade e parecia estar com dores", declarou à AFP AFP Sunil Jayaratne.

O exame revelou que o homem tinha ouro envolvido em plástico dentro do reto. A polícia tirou sete pequenos lingotes de ouro e seis correntes, no valor de 25.000 euros.

O homem atuava como "mula" para uma rede de traficantes e levou uma multa de 600 euros. A mercadoria foi apreendida.

* AFP