Nova York 25/09/2017 | 10h15

O preço do petróleo abriu em alta em Nova York sustentado pelas declarações do presidente turco sobre impedir a passagem por seu país das exportações provenientes do Curdistão iraquiano.

O barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em novembro, referência americana, ganhava 55 centavos e operava a 51,21 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP