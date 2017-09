Petróleo cai em Nova York, após realizações de lucros

Nova York 28/09/2017 | 19h47

O petróleo fechou em baixa nesta quinta-feira (28) em Nova York, com os investidores realizando seus lucros, enquanto continua a tensão no Curdistão iraquiano.

O barril do light sweet crude (WTI) para entrega em novembro recuou 58 centavos, a 51,56 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

"Após as recentes altas de preços, houve muitas realizações de lucros", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Durante a sessão, "o WTI chegou perto dos 53 dólares, um preço que não atinge há meses".

O contexto foi favorecido pelas tensões no Curdistão iraquiano, onde os cidadãos votaram por sua independência. Em represália, a Turquia ameaça interromper as exportações petroleiras dos curdos iraquianos. Eles produzem entre 550 mil e 600 mil barris por dia.

"A tendência à alta vai continuar nas próximas sessões, especialmente devido ao contexto geopolítico", disse Lipow.

* AFP