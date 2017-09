Polícia prende 28 membros do cartel colombiano do Golfo

Bogota 26/09/2017 | 19h26

As autoridades da Colômbia capturaram 28 integrantes do Clã do Golfo, o principal cartel de narcotráfico do país, informou nesta terça-feira o presidente Juan Manuel Santos.

A operação "Odisea", no departamento de Antioquia, "é um passo adicional no esforço que estamos fazendo contra este grupo criminoso", disse Santos ao visitar a região.

Aos detidos são atribuídos 22 homicídios nos municípios de Segovia e Remedios nos últimos dois anos.

O Clã do Golfo, formado por remanescentes de grupos paramilitares de extrema direita desmobilizados em 2006, informou no início do mês sua disposição de se submeter às autoridades, após quase dois anos de intensa caçada policial.

* AFP