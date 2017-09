Premiação do 65º Festival de Cinema de San Sebastián

São Sebastião 30/09/2017 | 18h22

O filme "The Disaster Artist", do diretor americano James Franco, ganhou a Concha de Ouro de melhor filme da 65ª edição do Festival de cinema de San Sebastián, que terminou neste sábado (30).

Seguem os principais prêmios concedidos nesta mostra realizada no norte da Espanha:

- Concha de Ouro de Melhor Filme: "The Disaster Artist", de James Franco (EUA)

- Prêmio Especial do Júri: "Handia", de Jon Garaño e Aitor Arregi (Espanha)

- Concha de Prata de Melhor Diretora: Anahí Berneri por "Alanis" (Argentina)

- Concha de Prata de Melhor Ator: Bogdan Dumitrache por "Pororoca" (Romênia-França)

- Concha de Prata de Melhor Atriz: Sofía Gala Castiglione por "Alanis" (Argentina)

- Prêmio do Júri ao melhor roteiro: Diego Lerman e María Meira por "Una especie de familia" (Argentina - Brasil - Polônia - França)

- Prêmio do Júri de Melhor Fotografia: Florian Ballhaus, por "Der Hauptmann" (Alemanha - França - Polônia)

- Prêmios honorários Donostia: Ricardo Darín (Argentina), Monica Bellucci (Itália) e Agnès Varda (França).

- Prêmio honorário Jaeger-LeCoultre ao Cinema Latino: Paz Vega (Espanha).

- Prêmio Novos Diretores: "Le semeur", de Marine Francen (França)

- Prêmio Horizontes Latinos: "Los perros", de Marcela Said (Chile - França)

Menções especiais:

- "Matar a Jesús", de "Laura Mora" (Colômbia - Argentina)

- Prêmio Cinema em Construção: "Ferrugem", de Aly Muritiba (Brasil)

* AFP