Presidente da Uber viaja a Londres por revogação de licença

O novo presidente da companhia de transporte privado Uber, Dara Khosrowshahi, estará em Londres nesta terça-feira para reunir-se com as autoridades do transporte municipal pela revogação de sua licença operativa.

Khosrowshahi se reunirá com Mike Brown, de Transport for London (TfL).

"Como disse nesta segunda-feira, queremos trabalhar com Londres para fazer as coisas bem", disse um porta-voz da Uber.

Um porta-voz do TfL respondeu que "depois da aproximação da Uber, e do pedido do prefeito (Sadiq Khan), o secretário de transporte" se reunirá com Khosrowshahi.

Khosrowshahi pediu desculpas na segunda-feira aos londrinos pelos "erros" que levaram à revocação de sua licença na cidade, da qual recorreram na justiça.

A cidade revogou a licença da empresa americana por motivo de segurança para o público, lamentando entre outras coisas que a Uber não verifique os antecedentes penais de seus motoristas.

Em julho do ano passado, um motorista da Uber foi condenado a 12 anos de prisão por tentar estuprar três clientes alcoolizadas, em três incidentes separados.

